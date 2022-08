Taiwan-Konflikt „Boshaft“ und „provokativ“: China verhängt Sanktionen gegen US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi

Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses habe Chinas Bedenken und resolute Ablehnung ihres Besuchs in Taipeh missachtet, hieß es zur Begründung.

China hat auf den Besuch der US-Politikern in Taipeh nun mit Sanktionen gegen sie reagiert. (Foto: IMAGO/ZUMA Wire) Nancy Pelosi (li.) mit Taiwans Präsidentin Tsai Ing-Wen

Peking China hat nicht näher beschriebene Sanktionen gegen die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, verhängt. Wie die Sprecherin des Außenministeriums, Hua Chunying, am Freitag vor der Presse in Peking berichtete, richten sich die Strafmaßnahmen auch gegen direkte Familienmitglieder Pelosis.

Indem die US-Spitzenpolitikerin gegen den Widerstand Pekings nach Taiwan gereist sei, habe sie sich „ernsthaft in innere Angelegenheiten Chinas eingemischt“. Auch habe sie Chinas Souveränität und territoriale Integrität untergraben und den Ein-China-Grundsatz „schwer mit Füßen getreten“. Das Ministerium warf der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, die in der Nachfolge des US-Präsidenten an zweiter Stelle nach der Vizepräsidentin kommt, vor, „boshaft“ und „provokativ“ gehandelt zu haben.

Als Reaktion auf das „unerhörte Verhalten“ Pelosis verhänge China die Sanktionen, sagte die Außenamtssprecherin. China hatte als Antwort auf den Besuch der US-Spitzenpolitikerin in der demokratischen Inselrepublik bereits großangelegte Manöver gestartet, die international auf scharfe Kritik stießen.