Treffen im Weißen Haus USA und Großbritannien stärken Wirtschaftskooperation

Briten und Amerikaner wollen unabhängiger von China werden. Ein neues Abkommen öffnet Türen für eine stärkere Zusammenarbeit bei Künstlicher Intelligenz.

Der britische Premier und der US-Präsident trafen sich in Washington. (Foto: IMAGO/UPI Photo) Rishi Sunak und Joe Biden

Washington US-Präsident Joe Biden und der britische Premier Rishi Sunak haben ein Abkommen für eine transatlantische Wirtschaftskooperation angekündigt. Eine „Atlantische Erklärung“, die Washington und London am Donnerstag veröffentlichten, enthält eine Reihe gemeinsamer Absichten für den Tech-Sektor und andere Branchen.

Grundsätzlich wollen die USA und Großbritannien an robusten Lieferketten arbeiten, bei Zukunftstechnologien „eine Führungsrolle“ übernehmen und gezielter in die Industrie des jeweils anderen Landes investieren. „Kein Land ist uns näher“, sagte Biden bei einem Auftritt im Weißen Haus. Sunak lobte das „unerschütterliche Fundament“ der Beziehungen und sprach den fast doppelt so alten US-Präsidenten mit seinem Vornamen Joe an.