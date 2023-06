 Mike Pence: Welche Rolle Trumps Ex-Vize im US-Wahlkampf spielt

Donald Trump und andere Präsidentschaftsbewerber der Republikaner sind gegen die Ukraine-Hilfen. Doch Pence' Einstieg ins Rennen bringt europafreundlichere Töne in den Wahlkampf.

Der frühere Trump-Vize ist sehr religiös, kämpft gegen Abtreibungen und die gleichgeschlechtliche Ehe. (Foto: IMAGO/USA TODAY Network) Mike Pence beim „Roast and Ride“-Event in Des Moines, Iowa

Washington Mike Pence, früherer Vizepräsident von Donald Trump, steht mit hundert Bikern vor einem Harley-Davidson-Showroom im Bundesstaat Iowa. Das Jackett hat der US-Republikaner zu Hause gelassen, stattdessen trägt er Lederweste und Sonnenbrille. Gleich wird er selbst auf eine Harley steigen und mit republikanischen Anhängern durch die Gegend rauschen, vorbei an Maisfeldern, Pick-up-Trucks und Burger King.

Der Biker-Auftritt am vergangenen Wochenende war Teil seines Plans, eine erneute Präsidentschaftskandidatur von Donald Trump zu verhindern. Pence wird in den kommenden Monaten häufiger in Iowa unterwegs sein, denn der US-Bundesstaat stimmt im Februar 2024 als erster darüber ab, wer Präsidentschaftskandidat der Republikaner wird.

An diesem Mittwoch will Pence offiziell seine eigene Präsidentschaftskampagne starten – an seinem 64. Geburtstag und natürlich in Iowa. Am Montag erledigte er bereits die Formalien mit der Bundeswahlkommission.