Nach Putins Teilmobilmachung fliehen immer mehr junge Russen in die Nachbarländer

Der Andrang an der finnischen Grenze wächst, Flugtickets vor allem in die Türkei kosten plötzlich Tausende Euro. Und wer demonstriert, riskiert an die Front geschickt zu werden.

23.09.2022 - 13:00 Uhr