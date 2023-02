Ukraine-Krieg Neue US-Sanktionen gegen chinesische Unternehmen – Druck auf China-Russland-Kooperation wächst

US-Präsident Biden will vor den G7 neue Sanktionen gegen Russland verkünden. Das Paket betrifft auch chinesische Firmen.

Das Verhältnis zwischen den USA und China ist schon länger angespannt. (Foto: AP) Joe Biden

Washington Die enge Kooperation zwischen China und Russland im Zuge des Ukraine-Kriegs alarmiert die USA. An diesem Freitag wird die US-Regierung von Präsident Joe Biden ein neues Sanktionspaket gegen Russland bekannt geben, das auch chinesische Unternehmen bestraft.

Betroffen seien „in China ansässige Unternehmen oder chinesische Unterorganisationen von Unternehmen in Europa“ ab, die sich „aktiv an der Umgehung“ von westlichen Sanktionen gegen Russland beteiligen, sagte die US-Spitzendiplomatin Victoria Nuland am Donnerstag.

In der Nacht zum Freitag hatte China einen Friedensplan für die Ukraine vorgelegt. Allerdings hatte Chinas oberster Diplomat Wang Yi kurz vorher Russlands Präsident Wladimir Putin besucht und versichert, die Beziehungen zwischen China und Russland seien „stabil wie ein Berg“. Der russische Einmarsch in die Ukraine jährt sich am heutigen Freitag zum ersten Mal.