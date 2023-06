 Ukrainekrieg: UN-Mission findet weitere Beweise für russische Kriegsverbrechen

Die Ermittler der Vereinten Nationen können russischen Truppen Hunderte Kriegsverbrechen nachweisen. Nun ist eine neue Auflistung der Taten veröffentlicht worden.

Die Vereinten Nationen legen zum wiederholten Mal Beweise für russische Kriegsverbrechen vor. (Foto: IMAGO/SNA) UN-Experten untersuchen Kriegsorte auf Kriegsverbrechen

Genf Folter, Vergewaltigungen, Hinrichtungen: Die russischen Truppen haben laut Ermittlern der Vereinten Nationen Kriegsverbrechen in einem großen Ausmaß an gefangenen Zivilisten in der Ukraine verübt. Das geht aus einem Bericht über Inhaftierungen hervor, den die UN-Mission zur Überwachung der Menschenrechte in der Ukraine am Dienstag in Genf veröffentlichte.

Die dokumentierten Verbrechen könnten in Strafverfahren Verwendung finden. Der Report über die Jagd auf Zivilisten trägt weiter dazu bei, das Ausmaß der russischen Gewalt in der Ukraine transparent zu machen. Vor dem aktuellen Bericht hatten die UN schon mehrere Auflistungen russischer Verbrechen publik gemacht.

>> Lesen Sie auch: Bauen gegen das Kriegstrauma in Irpin: „Das hilft mir, all das hier zu überleben“