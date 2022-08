US-Newsletter „Zukunftslabor USA“ Trumps Sprachrohr „Truth Social“ steht vor einer ungewissen Zukunft

Das Social-Media-Sprachrohr des Ex-US-Präsidenten hatte zuletzt mit verschiedenen Problemen zu kämpfen. Nun könnte auch noch ein lukrativer Deal scheitern.

Trump kommt bei „Truth Social“ selbst auf knapp vier Millionen Follower. (Foto: AP) Ex-Präsident Donald Trump

New York Von der Sommerpause war in den USA angesichts der Razzia auf dem Anwesen von Ex-Präsident Donald Trump in Mar-a-Lago (Florida) und verschiedener Gesetzespakete nicht viel zu spüren. Nun nimmt auch der Kongress seine Arbeit in Washington wieder auf. Und im Wahlkampf für die Zwischenwahlen im November werden sich Kandidaten in den kommenden Wochen auf den Bühnen im Land und den sozialen Medien im Netz positionieren.

Spannend ist in dem Zusammenhang die Frage: Wie geht es weiter mit „Truth“, dem Social-Media-Sprachrohr des ehemaligen Präsidenten Trump? Das hatte zuletzt mit verschiedenen Problemen zu kämpfen: schwache Nutzerzahlen, finanzielle Probleme und operative Fehler.