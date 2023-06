US-Präsident Biden zapft zum 40. Mal die US-Waffenvorräte an

Westliche Rüstungskonzerne produzieren auf Rekordniveau, doch der Waffenverschleiß der Ukraine ist enorm. US-Präsident Biden bedient sich erneut einer Sonderregel.

Washington Die US-Regierung hat neue militärische Lieferungen an die Ukraine freigegeben, dieses Mal in Höhe von 325 Millionen US-Dollar. Das teilte das Außenministerium von Antony Blinken am Dienstag mit.

Um den Bedarf der Ukraine decken zu können, hat US-Präsident Joe Biden dafür erneut die amerikanischen Waffenvorräte angezapft: Mit der Bewilligung von Dienstag machte Biden zum 40. Mal von der sogenannten Presidential Drawdown Authority (PDA) Gebrauch.

Damit bedienen sich die USA aus dem bestehenden US-Waffenkontingent, um die Ukraine beliefern zu können. Zuletzt pumpte das Pentagon drei Milliarden US-Dollar in Munitionskäufe aus dem Ausland, damit der Waffenfluss weiter läuft.

Auf dem Capitol Hill läuft eine Debatte darüber, wie lange die US-Produktion mit dem Waffenverschleiß der Ukraine noch mithalten kann, denn ein Großteil der militärischen Produktion für die Ukraine wird von amerikanischen Rüstungsunternehmen getragen.

