USA Angriff auf Salman Rushdie: Amerika diskutiert, wie sicher verfolgte Autoren noch sind

Die USA bieten vielen verfolgten Schriftstellern Unterschlupf. Nach dem Mordanschlag auf den Autor gerät nun ihre Sicherheit in den Fokus.

Der Schriftsteller wurde am Freitag bei einem Auftritt mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt. (Foto: Reuters) Salman Rushdie

New York Metalldetektoren gibt es keine, auch Polizisten sind nicht zu sehen, als Salman Rushdie am Freitag die Hauptbühne der Chautauqua Institution im Nordwesten des Staats New York betritt. 1874 von Methodisten gegründet, dient die Institution als Rückzugsort für Literaten und Künstler. Im Amphitheater soll Rushdie einen Vortrag über die USA als Schutzraum für Autoren im Exil halten.

Noch während er sich vorbereitet, stürmt der 24-jährige libanesischstämmige Hadi M. aus New Jersey auf die Bühne und sticht dem indisch-britischen Autor rund zehnmal in den Kopf und in den Bauch. Kurz darauf gelingt es einigen Zuschauern, ihn zu überwältigen, wie die „New York Times“ berichtet.