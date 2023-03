 USA: Ex-Präsident Donald Trump in Schweigegeldaffäre angeklagt

Er will eigentlich erneut ins Weiße Haus einziehen.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump ist einem Medienbericht zufolge im Zusammenhang mit einer angeblichen Schweigegeldzahlung an eine Pornodarstellerin angeklagt worden. Das berichtet die „New York Times“ am Donnerstag.

Die Staatsanwaltschaft von Manhattan hatte in den vergangenen Monaten zahlreiche Zeugen vor einer 23-köpfigen Grand Jury aussagen lassen. Das deutete bereits darauf hin, dass die Ermittler davon ausgehen, genug Material für eine Anklage zu haben.

Trump ist der erste Ex-Präsident in der Geschichte der USA, der sich strafrechtlich verantworten muss. Während ihrer Amtszeiten sind US-Präsidenten durch Immunität davor geschützt.

Das Gremium untersuchte über Monate Vorwürfe mutmaßlicher Schweigegeldzahlungen Trumps an die Porno-Darstellerin Stormy Daniels und das frühere Playmate Karen McDougal. Beide hatten nach eigenen Angaben sexuelle Begegnungen mit Trump - was dieser bestreitet. Fraglich ist etwa, ob die Geldflüsse gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstoßen haben.

Trumps Wahlkampagne scheint entschlossen, die Anklage in ein öffentlichkeitswirksames Spektakel umzumünzen. Der frühere Präsident will auf dem Ticket der Republikaner erneut ins Weiße Haus einziehen, 2024 sind in den USA Präsidentschaftswahlen.

