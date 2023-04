 USA: „Unser Land geht vor die Hunde“: Trump gibt sich nach Anklage kämpferisch

Der frühere US-Präsident teilt in einer Rede in Mar-a-Lago aus – gegen die Demokraten, den Staatsanwalt und Richter Juan Merchan. Experten sehen Schwächen in der Anklageschrift.

Der ehemalige US-Präsident meldete sich nach dem Gerichtstermin zu Wort. (Foto: dpa) Nach Trump-Anklage

New York Donald Trump ist wieder im Angriffsmodus. Nur wenige Stunden, nachdem sich der frühere US-Präsident in 34-Anklagepunkten „nicht schuldig“ bekannt hatte, ist er in seinem Element. In seinem Golfclub in Mar-a-Lago, Florida, äußerte sich der Republikaner zum ersten Mal ausführlich zu dem historischen Gerichtsverfahren gegen ihn.

Die Veranstaltung ähnelte den vielen Rallys, die der 76-Jährige in den vergangenen Jahren abhielt. Im Hintergrund große Amerika-Flaggen, zur Begrüßung das Lied „I’m Proud to be an American“. Trump nutzte das Event, um seine Unschuld zu beteuern und gegen seine Gegner zu stänkern. Die Anklage gegen ihn sei eine „massive Wahlbeeinflussung in einem Ausmaß, wie es unser Land noch nie gesehen hat“, wetterte Trump, der 2024 wieder für das Weiße Haus kandidieren will. „Das Land geht vor die Hunde“, monierte der Vorgänger von US-Präsident Joe Biden.