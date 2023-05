 EU-Frühjahrsprognose: Wirtschaft in Europa wächst 2023 um 1,0 Prozent

Die europäische Wirtschaft kommt an der Rezession vorbei, entfaltet aber wenig Dynamik. Die Kommission ruft die Regierungen zur Ausgabendisziplin auf.

Die EU-Kommission hat ihre Wachstumsprognose für das laufende und das kommende Jahr am Montag leicht angehoben. (Foto: dpa) Containerverkehr

Brüssel Europa bleibt voraussichtlich eine Rezession erspart – trotz Ukrainekrieg und Energiekrise. Allerdings droht der Kontinent gegenüber den dynamischeren USA und China weiter zurückzufallen. Ein wichtiger Grund dafür ist die schleppende wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland.

Die EU-Kommission hat ihre Wachstumsprognose für das laufende und das kommende Jahr am Montag leicht angehoben. Die Brüsseler Behörde rechnet mit einem Plus von 1,0 Prozent für 2023 und 1,7 Prozent für 2024. Die europäische Wirtschaft sei in besserer Verfassung als noch im Herbst angenommen, sagte EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni.

Deutschland allerdings gehört mit einem erwarteten Mini-Wachstum von 0,2 in diesem und 1,4 Prozent im kommenden Jahr zu den Schlusslichtern in Europa. Auch die Inflation macht der europäischen Wirtschaft weiterhin zu schaffen, auch wenn der Preisauftrieb langsam nachlässt. Nach 5,8 Prozent 2023 erwartet die Kommission 2024 einen Rückgang auf 2,8 Prozent in der Euro-Zone.

Inflation macht weiter Sorgen