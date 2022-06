Krankenversicherung Höhere Beiträge für die gesetzliche Krankenkasse drohen: Worauf sich Versicherte einstellen müssen

Neue Zahlen zeigen: die Krankenkassen brauchen Milliarden. Der Gesundheitsminister will deshalb die Beiträge anheben, die Kassen dagegen drängen auf Reformen.

Gesundheitsminister Karl Lauterbach steht unter Druck, denn die Krankenkassen benötigen dringend Geld. (Foto: AP) Karl Lauterbach

Angespannt ist noch eine freundliche Umschreibung für das Verhältnis zwischen den gesetzlichen Krankenkassen (GKV) und Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Als der SPD-Politiker am Mittwoch kurzerhand zum dritten Mal einen virtuellen Termin mit der Führung des GKV-Spitzenverbands absagte, war bei dem alternierenden Verwaltungsratsvorsitzenden Uwe Klemens die Geduld am Ende.

„Ich habe die Faxen dicke“, sagte er am Mittwoch bei einer Veranstaltung im brandenburgischen Sommerfeld vor Journalisten. „Ich stehe für einen Termin mit Herrn Lauterbach nicht mehr zur Verfügung.“ Dabei gäbe es Drängendes zu besprechen. Die Krankenkassen sind eine der größten Milliardenbaustellen des Ministers.

Gesetzliche Krankenkassen rechnen mit Defizit von 17 Milliarden Euro

Seit Jahren stehen die Kassen vor einem gewaltigen Finanzloch, das Lauterbach mit Reformen angehen will. Sein Finanzierungsgesetz allerdings steht seit Wochen aus, was auch an Abstimmungsbedarf in der Koalition liegt, insbesondere mit Finanzminister Christian Lindner (FDP). Er wolle sich nicht treiben lassen, sagte Lauterbach dazu mehrfach.

