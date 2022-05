Cloud-Spezialist Service Now Ex-Chef Bill McDermott macht mit Service Now auch SAP Konkurrenz

Der Manager will Service Now zum Spezialisten für digitale Geschäftsprozesse ausbauen. McDermott wildert damit auch im Revier von SAP.

Der Service-Now-Chef will den Umsatz des Cloud-Dienstleisters bis 2026 verdreifachen. (Foto: Service Now) Bill McDermott

Düsseldorf Erst Frankfurt, dann München: Bill McDermott wandelt auf alten Pfaden. Der Chef des Cloud-Spezialisten Service Now, der fast zehn Jahre an der Spitze von SAP stand, ist nach der Coronapandemie wieder unterwegs, auch in Deutschland. Es geht darum, Kunden zu treffen, natürlich. „Die Chefs stehen Schlange“, sagt er im Interview mit dem Handelsblatt.

Auch einige Kunden dürften ein Déjà-vu erleben. Denn die Themen, mit denen McDermott in die Gespräche geht, erinnern ebenfalls an frühere Zeiten: Der 60-jährige Amerikaner preist gewohnt schwungvoll Produkte an, die bei der digitalen Transformation helfen sollen. „Service Now hat einen kühnen Schritt unternommen, um die Plattform für digitale Geschäfte zu werden“, sagt McDermott.