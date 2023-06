Coachhub, McMakler, Taxfix Entlassungswelle bei deutschen Start-ups geht weiter

Wegen der Zurückhaltung der Investoren müssen die Jungfirmen Kosten senken. Viele Start-ups streichen bereits zum zweiten Mal in kurzer Zeit Stellen.

Rund 120 Mitarbeiter müssen die Berliner Firma verlassen. (Foto: Taxfix) Taxfix-App

Berlin Die Entlassungswelle in der deutschen Start-up-Szene setzt sich fort. In den vergangenen Tagen haben die Berliner Firmen Coachhub, McMakler und Taxfix angekündigt, sich von zahlreichen Mitarbeitenden zu trennen.

Viele Jungunternehmen müssen derzeit die Kosten senken, um sich angesichts der andauernden Wirtschaftsschwäche und der Zinswende unabhängiger von Investorengeldern zu machen. Denn die Wagniskapitalgeber sind weiterhin sehr zurückhaltend, wenn es um die Finanzierung von Start-ups geht, die bereits größer sind und entsprechend höhere Geldspritzen für ihr Wachstum benötigen.

Beim Online-Coaching-Anbieter Coachhub ist es bereits das zweite Mal in diesem Jahr, dass Angestellte das Unternehmen verlassen müssen. So werden weitere zehn Prozent der weltweiten Stellen abgebaut, teilte Coachhub am Freitag mit. Dieser Schritt sei notwendig, um die Zukunft des Unternehmens zu sichern. Das wirtschaftliche Umfeld sei derzeit sehr schwierig.