Nachhaltigkeit Apple steigert Anteil recycelter Materialien auf 20 Prozent

Der Technologiekonzern will bis zum Jahr 2030 klimaneutral werden. 2021 stammten rund 20 Prozent aller Materialien beispielsweise aus recycelten iPhones.

Kritik gibt es bei der Reparierfähigkeit der Geräte. (Foto: Getty Images) Apple Store

San Francisco Der iPhone-Konzern Apple setzt verstärkt auf Materialien aus Recycling. Der Anteil wiederverwendeter Rohstoffe für alle Produkte sei im vergangenen Jahr auf rund 20 Prozent gesteigert worden, teilte das Unternehmen in seinem am Dienstag veröffentlichten Umweltschutzbericht mit (Hier finden Sie den Bericht).

Schrittweise will der Konzern den Anteil wiederverwendeter Rohstoffe steigern. Im vergangenen Jahr seien rund 59 Prozent des verwendeten Aluminiums aus Recycling genutzt worden, hieß es in dem Bericht. 45 Prozent der in den Geräten verbauten Seltenen Erden seien wiederverwendet worden. Bei Zinn lag der Anteil bei 30 Prozent. Bei Kobalt bei 13 Prozent. Zudem werde erstmals auch zertifiziertes, recyceltes Gold verwendet.

Insbesondere das Wiederverwenden Seltener Erden gilt als besonders umweltschonend. Der Abbau und die Aufbereitung der Rohstoffe ist aufwendig, teuer und belastet die Umwelt, weil dabei giftige Substanzen zum Einsatz kommen.