Neuer Standard „Matter“: Warum Unternehmen von Ikea bis Apple beim Smart Home zusammenarbeiten

Es ist eine ungewöhnliche Allianz: Technologiekonzerne von Apple bis Google haben trotz ihrer Rivalität einen Standard fürs Smart Home entwickelt. Was Verbraucher über Matter wissen müssen.

Das Logo mit den drei Pfeilen signalisiert, dass Produkte mit dem Standard kompatibel sind. Lampe mit Matter-Logo

Düsseldorf In Zeiten hoher Energiepreise klingt es verlockend: Wenn sich Lampen, Steckdosen und Heizthermostate per App steuern lassen, können Verbraucher bei Strom und Wärme sparen. Die Installation der Technik fürs vernetzte Zuhause – im Fachjargon Smart Home – gilt aber als kompliziert, verwirrend und teuer. Die Verbreitung ist dadurch geringer als von vielen in der Branche erhofft.

Eine ungewöhnliche Allianz will das ändern. Mehr als 300 Unternehmen unterstützen einen neuen Standard namens Matter, der die Einrichtung von Produkten deutlich erleichtern soll und auf niedrigere Preise hoffen lässt.

Die großen Plattformbetreiber Amazon, Apple, Alphabet und Samsung zählen genauso zu den Mitgliedern wie die bekannten Marken Ikea, Miele und Sonos, zudem Spezialisten wie Assa-Abloy, Busch-Jäger und Viessmann. Sie alle eint das Ziel, das Smart Home besser zu machen und damit auch mehr Produkte zu verkaufen.