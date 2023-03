 Softwarehersteller: Spesenabrechnung per Sprachbefehl? Welche Pläne SAP für Künstliche Intelligenz wie ChatGPT hat

Salesforce und Microsoft integrieren ChatGPT in erste Produkte. Auch SAP experimentiert mit der neuen Generation der Künstlichen Intelligenz – in drei Bereichen besteht großes Potenzial.

SAP bietet mehrere Hundert Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz an. (Foto: imago images / Cord) Roboterhand mit Legosteinen

Berlin Ob bei der Reisekostenabrechnung, einer Bestellorder oder im Kosten-Controlling: Die Software von SAP ist komplex. Eine neue Generation Künstlicher Intelligenz (KI) könnte die Bedienung jedoch deutlich vereinfachen. Der Dax-Konzern erkundet in mehreren Projekten, welche Potenziale Systeme wie ChatGPT für die eigenen Produkte bieten – zum Beispiel durch die Spracheingabe.

„Wir arbeiten an einigen spannenden Anwendungsfällen für große Sprachmodelle“, sagte Feiyu Xu, die bei SAP die KI-Entwicklung leitet, dem Handelsblatt. Es sei noch viel Arbeit zu tun, als Lieferant von Geschäftssoftware müsse SAP „hochqualitative Produkte anbieten“ – Fehler, wie die Technologie sie teilweise macht, gelte es zu vermeiden. In einigen Monaten könne diese aber in ersten Produkten zum Einsatz kommen.

