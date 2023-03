Erneuerbare Energien Allianz und Norwegen beteiligen sich an Mega-Windpark in der Nordsee

Der Windpark „He Dreiht“ soll ab 2025 die deutsche Industrie mit grünem Strom versorgen. Nun hat EnBW Investoren für sein milliardenschweres Projekt gefunden.

Der neue EnBW-Windpark soll grünen Strom liefern, der für 1,1 Millionen Haushalte reichen würde. (Foto: AP) Windräder auf See

München, Oslo Der Karlsruher Energiekonzern EnBW bringt ein milliardenschweres Windpark-Projekt in der Nordsee auf den Weg und hat dafür drei finanzkräftige Kapitalgeber gefunden. Der von der norwegischen Notenbank verwaltete Staatsfonds, der Münchner Versicherer Allianz und der dänische Infrastruktur-Investor AIP beteiligen sich mit jeweils 16,6 Prozent an dem Windpark „He Dreiht“.

Dieser soll für 2,4 Milliarden Euro westlich von Helgoland und nördlich von Borkum gebaut und im Jahr 2025 in Betrieb gehen. Die Investoren zahlen dafür jeweils 430 Millionen Euro, wie die Norges Bank mitteilte. Damit wird das Projekt mit 2,6 Milliarden Euro bewertet.

Mit einer installierten Leistung von 960 Megawatt (MW) ist „He Dreiht“ der größte Windpark der Energie Baden-Württemberg (EnBW) auf hoher See und einer der größten in Deutschland überhaupt. Die 64 Turbinen des dänischen Windrad-Herstellers Vestas mit einer Leistung von je 15 MW sollen in unmittelbarer Nähe der bestehenden EnBW-Windparks „Hohe See“ und „Albatros“ errichtet werden.

Das Projekt soll ohne staatliche Förderung auskommen, die EnBW erhält allerdings einen 600 Millionen Euro schweren Kredit der Europäischen Investitionsbank (EIB). Der neue Windpark soll grünen Strom liefern, der für 1,1 Millionen Haushalte reichen würde. Allerdings hat die EnBW für 335 MW, also mehr als ein Drittel der Kapazität, langfristige Abnehmer aus der Industrie gefunden, darunter den Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport, den Spezialchemiekonzern Evonik, den Stahlhersteller Salzgitter und den Autozulieferer Bosch. „Mit weiteren Unternehmen laufen Gespräche“, hieß es in der Mitteilung. >> Lesen Sie auch: Europas grünes Mega-Projekt: In der Nordsee soll komplette Netzinfrastruktur für Wasserstoff entstehen Für den Allianz-Vermögensverwalter Allianz Global Investors ist es erst das zweite Investment in einen Offshore-Windpark und das erste in Deutschland. 2022 hatte sie einen Anteil am Windpark „Hollandse Kust Zuid“ in den Niederlanden gekauft. Der Versicherer hatte die Anlagen auf hoher See lange Zeit für zu riskant gehalten. Allianz-Chefinvestor Carsten Quitter erhofft sich von dem Engagement „stabile und langfristige Renditen für unsere Versicherungskunden“. Der norwegische Staatsfonds investiert zum dritten Mal in ein Erneuerbare-Energien-Projekt. Das norwegische Parlament hatte ihm diese Anlageklasse erst im Jahr 2020 erlaubt. Hinter AIP stehen vor allem mehrere dänische Pensionsfonds. Mehr: Tennet will Deutschland-Tochter komplett an den Bund verkaufen