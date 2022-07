Exklusiv-Analyse Rhetorik-Ranking: Das sind die besten Redner unter den Dax-CEOs

Die Chefs der 40 Dax-Konzerne haben die Hauptversammlungen hinter sich gebracht. Doch welche Redner überzeugen? Viele Newcomer schwächeln – fünf CEOs sind vorbildlich.

Klare Worte, einprägsame Bilder, cooler Auftritt: Der Telekom-Chef ist Sieger im Redner-Wettstreit der Dax-Chefs. Tim Höttges

Düsseldorf Wenn Telekom-Chef Tim Höttges von der Mobilfunkversorgung in Zügen redet, spricht er gern von „schwarzen Schäferhunden“. Auf der Hauptversammlung im April sagte der CEO wörtlich: „Während unsere Wettbewerber alle Hunde haben mit vielen schwarzen Punkten, aber vor allem vielen weißen Flecken, wollen wir den schwarzen Schäferhund bauen – also eine flächendeckende Versorgung aller Schienen in Deutschland.“

Was ulkig klingt, kommt beim Publikum und bei Rhetorikprofis offenbar gut an. Mit seinem Auftritt ist Höttges zum zweiten Mal in Folge zum Gesamtsieger des exklusiven, erweiterten Handelsblatt-Redner-Rankings gekürt worden. Das Besondere: Bis auf Telekom, Airbus und Qiagen wagte es kein Dax-Konzern, in Veranstaltungshallen mit Publikum zurückzukehren. Stattdessen wurde ausschließlich gestreamt.

