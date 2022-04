Familienunternehmen Erfolg mit Premiumsekt: Weltmarktführer Henkell Freixenet erzielt Rekordumsatz

Die Kernfirma der jüngsten Oetker-Geschwister legt mit Schaumwein, Spirituosen und Wein deutlich zu. Der Zukauf starker Marken zahlt sich aus.

Die Wiesbaden haben sich 2018 mehrheitlich am spanischen Cava-Hersteller Freixenet beteiligt. Seitdem sind sie der weltgrößte Hersteller von Schaumwein. (Foto: Henkell Freixenet) Sekt von Henkell

Düsseldorf In der Zentrale von Henkell Freixenet in Wiesbaden dürfte dieser Tage Freud herrschen. Mit einem Plus von elf Prozent erreichte die Sekt-, Wein- und Spirituosenfirma der drei jüngsten Oetker-Geschwister 2021 einen Rekordumsatz von 1,3 Milliarden Euro. Damit lagen die Erlöse inklusive Steuern sogar über dem Niveau vor der Coronakrise.

Im ersten Pandemiejahr 2020 war der Umsatz noch um 7,4 Prozent auf rund 1,2 Milliarden Euro gesunken. Damals hatte das Geschäft unter der Flaute in Gastronomie und Tourismus vor allem in Südeuropa gelitten.

„In praktisch allen Regionen konnten wir deutlich wachsen“, erklärte Andreas Brokemper, Vorsitzender der Geschäftsführung von Henkell Freixenet, bei der Bekanntgabe der Zahlen am Donnerstag. Lediglich in Asien war das Geschäft coronabedingt um 6,8 Prozent rückläufig. Zwei Drittel des Umsatzes kommen aus dem Ausland.