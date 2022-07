Handelskonzern Amazon wächst stärker als erwartet – Aktie steigt stark

Der Handelsriese wächst vor allem mit der Cloud-Sparte AWS und den externen Verkäufern. Der eigene Onlinehandel ist rückläufig und schreibt Verluste.

Der Handelskonzern hat die Erwartungen der Experten übertroffen. (Foto: Reuters) Amazon

New York Der weltgrößte Onlinehändler Amazon hat den Umsatz im zweiten Quartal trotz hoher Inflation und Rezessionssorgen deutlich gesteigert. Die Erlöse legten im Jahresvergleich um sieben Prozent auf 121,2 Milliarden Dollar (119 Milliarden Euro) zu, wie der Konzern am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Unterm Strich stand dabei jedoch ein Minus von zwei Milliarden, weil Amazon seine Beteiligung am Elektroautobauer Rivian erneut abwerten musste.

Dennoch nahmen die Investoren die Ergebnisse begeistert auf, weil sie deutlich über ihren Erwartungen lagen. Der Aktienkurs stieg nachbörslich um mehr als zehn Prozent.

„Amazon hat die Markterwartungen wieder einmal übertroffen und ist trotz der allgemeinen Abkühlung der Wirtschaft weitergewachsen“, kommentiert Julian Skelly vom Beratungshaus Publicis Sapient das Quartalsergebnis. Dieser Erfolg sei nicht zuletzt auf die „stickiness“ des Prime-Angebots und die immer stärker werdenden Vertriebskapazitäten des Unternehmens zurückzuführen, sagt Skelly.