Logistik Deutsche Post stellt höhere Gewinne in Aussicht – Aktienkurs legt kräftig zu

Der Dax-Konzern übertrifft im dritten Quartal die Analystenschätzungen. Zwar schwächelt das Privatkundengeschäft – doch die Post hat einen neuen Gewinntreiber.

Das Stammgeschäft ist kein Wachstumstreiber mehr. (Foto: dpa) Paketzentrum der Deutschen Post

Düsseldorf Trotz ihres leicht rückläufigen Paketgeschäfts will die Deutsche Post ihre Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr nach oben korrigieren. Den genauen Wert werde man zur Quartalsberichterstattung am 8. November veröffentlichen, kündigte der Bonner Dax-Konzern am Montag an.

An der Börse wurde die Nachricht äußerst positiv aufgenommen. Die Aktie des Bonner Konzerns notiert am Nachmittag mehr als 6,5 Prozent im Plus.

Grund für den Optimismus sind laut Deutscher Post DHL die vorläufigen Ertragszahlen im zurückliegenden dritten Quartal. Mit 2,04 Milliarden Euro habe der Gewinn vor Steuern und Zinsen (Ebit) 15 Prozent über dem Vergleichswert des Vorjahres gelegen. Analysten hatten für den Zeitraum im Schnitt gerade einmal ein Ebit von 1,93 Milliarden Euro erwartet.

Für das Geschäftsjahr 2022 hatte der Konzern ursprünglich ein Betriebsergebnis von acht Milliarden Euro mit einer Abweichung von fünf Prozent nach oben und unten in Aussicht gestellt. Das hätte lediglich einer Stagnation entsprochen.

