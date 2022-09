Luftfahrt Lufthansa streicht 800 Flüge wegen des Pilotenstreiks am Freitag

Die Vereinigung Cockpit will am Freitag alle von Deutschland abgehenden Flüge bestreiken. In Frankfurt und München fallen 800 Flüge aus, 130.000 Passagiere sind betroffen.

Die Kapitäne der Airline wollen in den Streik treten. (Foto: Getty Images; Per-Anders Pettersson) Lufthansa-Pilot

Frankfurt Die Lufthansa streicht wegen des angekündigten Pilotenstreiks am Freitag nahezu ihr komplettes Programm an den beiden wichtigsten Flughäfen. An den Drehkreuzen München und Frankfurt fallen rund 800 Flüge aus. Betroffen davon werden voraussichtlich 130.000 Passagiere sein, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Die Pilotenvertretung Vereinigung Cockpit (VC) hatte in der Nacht zu Donnerstag einen Streik bei der Kernmarke Lufthansa und der Frachttochter LH Cargo angekündigt. Der Arbeitgeber habe in dieser Woche kein verbessertes Angebot vorgelegt, sodass die Verhandlungen gescheitert seien, erklärte die Gewerkschaft: „Daher bleibt uns nur, mit einem Arbeitskampf unseren Forderungen Nachdruck zu verleihen.“

„Um Arbeitskämpfe abzuwenden, muss Lufthansa ein deutlich verbessertes Angebot vorlegen“, sagte Marcel Gröls, bei der VC für Tarifpolitik zuständig. Die Lufthansa sieht allerdings kaum noch Spielraum, den Forderungen weiter entgegenzukommen. Die lägen „außerhalb des Vertretbaren“, heißt es in einer Mitteilung. Entsprechend laufen nun auch auf Unternehmensseite die Vorbereitungen auf den Arbeitskampf.