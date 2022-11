Pharmabranche US-Apothekenketten zahlen im Opioid-Skandal 13,8 Milliarden Dollar

CVS, Walgreens Boots und Walmart wurde vorgeworfen, die Opioidkrise im Land mit verschärft zu haben. Nun steht ein milliardenschwerer Vergleich.

Die US-Apothekenkette hat bestätigt, in dem Opioid-Vergleich fast fünf Milliarden Dollar zu zahlen. (Foto: Reuters) CVS-Filiale in New York

New York Im Streit um massenhaften Schmerzmittelmissbrauch in den USA haben sich die Apothekenketten CVS, Walgreens Boots und Walmart auf eine Zahlung von rund 13,8 Milliarden Dollar geeinigt. Der Vergleich sieht vor, dass CVS rund fünf Milliarden Dollar über zehn Jahre zahlt und Walgreens rund 5,7 Milliarden über 15 Jahre, wie die beiden Unternehmen am Mittwoch erklärten.

Auf den Einzelhandelsriesen Walmart, der auch hauseigene Apotheken betreibt, entfallen laut Medienberichten 3,1 Milliarden Dollar, die größtenteils im Voraus fällig werden. Ein Walmart-Sprecher wollte dazu keinen Kommentar abgeben. Mit dem Schritt wollen die Unternehmen Tausende von Klagen von US-Bundesstaaten, Gemeinden und Ureinwohnerstämmen beilegen, die ihnen vorwerfen, die sogenannte Opioidkrise mit verschärft zu haben.