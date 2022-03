Sportartikel Adidas tauscht seinen China-Chef aus: Adrian Siu übernimmt für Jason Thomas

Der zweitgrößte Sportartikelkonzern der Welt leidet unter dem Boykott westlicher Marken in China. Doch es hapert auch an Neuentwicklungen für den dortigen Markt.

Der Manager kennt den chinesischen Markt und kehrt nun zu Adidas in leitender Funktion dort zurück. (Foto: Adidas) Adrian Siu

München, Peking Aus dem dritten Stock im Adidas-Flagshipstore in der Pekinger Einkaufsmeile Tai Koo Li schallt laute Musik. Trainer Chang Chao weist ein Dutzend Sportler an. Regelmäßig bietet Adidas hier kostenlose Kurse an, von Krafttraining wie Mi Power Hit bis Yoga.

Angesichts von Umsatzrückgängen in China unternimmt Adidas viel, um die Konsumenten in die Läden zu locken und die Marke emotional aufzuladen. Doch ist die Zahl der Kunden am vergangenen Samstagnachmittag im Flagshipstore überschaubar.

Die Umsatzrückgänge der großen Anbieter in China liegen nicht nur am Boykott westlicher Marken. Hinzu kommt, dass viele Chinesen inzwischen direkt im Internet einkaufen. Eine Tatsache, die internationale Sportartikelhersteller wie Adidas lange unterschätzt haben. Zudem war die Produktpalette für die neuen Zeiten nicht optimal.