Autozulieferer Leoni-Produktion in Ukraine wieder angelaufen: „Die Leute wollen arbeiten“

Der Kabelbaum-Spezialist betreibt seine Werke in der Region wieder im Zweischichtbetrieb. Die Autohersteller wollen weiterhin Produkte aus der Ukraine beziehen.

Die Produktion in den ukrainischen Werken des Kabelbaum-Spezialisten läuft wieder an. (Foto: Future Publishing/Getty Images) Leoni-Werk in der Nähe von Lwiw

München Trotz des Kriegs ist die Produktion des Kabelbaum-Spezialisten Leoni in den beiden ukrainischen Werken wieder angelaufen. „Es gab Raketenangriffe und Bombeneinschläge nicht weit entfernt von unseren Standorten“, sagte Leoni-Chef Aldo Kamper. Die Beschäftigten harrten bei niedrigen Temperaturen zeitweise stundenlang in Luftschutzbunkern aus, um dann wieder in die Fertigungshalle zurückzukehren. „Doch die Leute wollen arbeiten. Sie wollen zeigen, dass die Ukraine eine Zukunft hat.“

Leoni hat zwei Werke in der Nähe von Lwiw im Westen der Ukraine. Die Produktionsunterbrechungen hatten auch für Leoni-Kunden direkte Konsequenzen. So mussten BMW und Volkswagen die Produktion wegen fehlender Kabelbäume zeitweise unterbrechen.