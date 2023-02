Autozulieferer Rettungsaktion für angeschlagenen Autozulieferer: Schmerzhafter Kapitalschnitt bei Leoni

Der Sanierungsplan für Leoni steht: Die Banken sollen künftig im Krisenkonzern das Sagen haben. Die Anteile der Aktionäre würden stark verwässert.

Der Kabelhersteller will sich finanziell neu aufstellen. (Foto: dpa) Leoni

München Die Aktionäre des angeschlagenen Autozulieferers Leoni müssen sich auf eine massive Verwässerung ihrer Anteile einstellen. „Die laufenden Verhandlungen lassen erwarten, dass es ohne einen Kapitalschnitt der Aktionäre keine Lösung geben wird“, teilte Leoni am Freitag in einer Pflichtmitteilung mit. Ein Teil des zu hohen Schuldenbergs könnte im Zuge eines Kapitalschnitts in Eigenkapital umgewandelt werden. Die Aktie brach um ein Drittel auf zeitweise nur noch 4,00 Euro ein.

Das bisherige Refinanzierungskonzept von Leoni war geplatzt, weil der geplante Verkauf des Kabelgeschäfts in letzter Minute gescheitert war. Es werde nun zu Lösungen kommen müssen, die für alle Beteiligten schmerzhaft seien, sagte der scheidende Leoni-CEO Aldo Kamper im Club Wirtschaftspresse München. Leoni hat weit über einer Milliarde Euro Schulden.

Nach Informationen aus Finanzkreisen könnten die Gläubiger im Zuge eines sogenannten Debt-Equity-Swaps etwa 90 bis 95 Prozent der Anteile übernehmen. Über den grundsätzlichen Plan hatte das Handelsblatt zuvor berichtet.