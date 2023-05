Nach Jahren des Gewinnrückgangs braucht der Konzern profitables Wachstum und mehr Finanzkraft. Ein tief greifender Umbau soll dies leisten – doch darin stecken Risiken.

Die angeschlagene Dialysetochter FMC sorgt für große Probleme. (Foto: Fresenius) Fresenius im Bilanzcheck

Frankfurt Wie groß die Erwartungen an den neuen Fresenius-Chef Michael Sen sind, das zeigte sich diese Woche an der Börse: Um zehn Prozent hat die Aktie des Gesundheitskonzerns seit Montag zugelegt. Dass die Quartalsergebnisse weniger schlecht ausgefallen waren, war ein Grund. Getrieben wird dies aber mehr davon, dass der CEO tief in die Strukturen des Dax-Konzerns eingreifen will.

Der Umbau wird Thema Nummer eins auf der Hauptversammlung von Fresenius kommende Woche Mittwoch sein. Sen will das Unternehmen mit einer neuen Aufstellung effizienter und profitabler machen: im Kern mit der Arzneitochter Kabi und dem Krankenhausbetreiber Helios. Die Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC) soll dekonsolidiert werden und in der Bilanz nicht mehr auftauchen.

