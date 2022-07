Elektromobilität Nio nimmt Werk für Akku-Stationen in Ungarn in Betrieb

Der chinesische E-Autohersteller Nio eröffnet sein Werk in Ungarn. Damit fasst das Unternehmen außerhalb des Heimatmarktes weiter Fuß.

Der E-Autohersteller plant noch in diesem Jahr den Markteintritt in Deutschland, den Niederlanden, Schweden und Dänemark. (Foto: Bloomberg) Nio EP9

Hamburg Der E-Autohersteller Nio weitet seine Präsenz in Europa aus und produziert Batteriewechselstationen erstmals auch außerhalb Chinas. In Ungarn soll dazu im September ein Werk in Betrieb gehen, das neben der Produktion auch als Service-, Forschungs- und Entwicklungszentrum dient, wie Nio am Freitag in Ungarn mitteilte.

Nio verkauft seine Fahrzeuge aus chinesischer Produktion bereits in Norwegen und plant noch in diesem Jahr den Markteintritt in Deutschland, den Niederlanden, Schweden und Dänemark. Das Werk in der Nähe von Budapest soll Batteriewechselstationen in diese Länder liefern. Bisher importiert das Unternehmen Swap-Stationen aus China.

Das Unternehmen aus Schanghai bietet seinen Kunden ein System an, bei dem ein leergefahrener Akku an Stationen binnen weniger Minuten gegen eine vollgeladene Batterie getauscht werden kann. Dadurch entfällt für den Reisenden das langwierige Aufladen der Fahrzeuge. Eine solche Technik hatte vor mehreren Jahren bereits der frühere SAP-Manager Shai Agassi mit dem Unternehmen „Better Place“ eingeführt, sich damit aber nicht durchgesetzt. Auch andere chinesische Hersteller haben sich auf den Weg gemacht, den europäischen Markt mit ihren E-Autos mit innovativen Vertriebsmodellen zu erobern, darunter Geely. Die Fahrzeuge von deren Tochter Lynk & Co. basieren auf der Technik von Volvo, die ebenfalls zur Geely-Gruppe gehört. Lynk setzt auf ein Abomodell, bei dem Kunden eine monatliche Miete für ihr Auto zahlen und jederzeit kündigen können. Konkurrent BYD (Build Your Dreams), der mit Mercedes-Benz in China das Gemeinschaftsunternehmen Denza New Energy Automotive betreibt, will seine Europa-Pläne im August bei einer Veranstaltung in den Niederlanden präsentieren. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

Mehr: Tesla-Konkurrent oder Luftnummer? Chinesisches E-Auto Nio startet in Deutschland