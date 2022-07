Hightech-Anlagen Anlagenbauer Exyte gewinnt Großauftrag für neues mRNA-Zentrum

Stuttgart Der Stuttgarter Anlagenbauer Exyte baut für Wacker Chemie den Biotech-Standort in Halle zum mRNA-Kompetenzzentrum aus. Das Unternehmen, das sich auf Hightech-Anlagen etwa für die Chipindustrie spezialisiert hat, zieht damit nach Informationen des Handelsblatts einen Auftrag im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich an Land. Die Bundesregierung unterstützt das Projekt finanziell, um den Zugriff auf Covidimpfstoffe zu sichern.

„Biopharma and Life Sciences ist für uns ein strategisches Wachstumsfeld“, sagte Exyte-Chef Wolfgang Büchele am Dienstag beim Spatenstich in Halle. Die Nachfrage nach pharmazeutischen und biotechnologischen Produktionsanlagen für die Herstellung innovativer Medizinlösungen werde künftig noch weiter ansteigen.

Wacker wird in dem neuen Kompetenzzentrum unter anderem Wirkstoffe auf Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA) herstellen. Diese werden unter anderem in Impfstoffen gegen das Coronavirus und in Medikamenten zur Krebsbehandlung eingesetzt.

Wacker-Chef Christian Hartel zählt die mikrobielle Herstellung von Pharmaproteinen neben dem Halbleiter- und Solarzellenleiterstoff Polysilizium zu den beiden wichtigsten Zukunftsthemen des im MDax notierten Spezialchemieherstellers. Bis 2030 soll die Biosolutions-Sparte der Münchener ihren Umsatz auf eine Milliarde Euro vervierfachen.

Laut den Markforschern von Next Move Strategy Consulting steigt der globale Markt für biopharmazeutische Produkte bis zu diesem Zeitpunkt auf 900 Milliarden Euro an, ein Plus von 180 Prozent gegenüber 2021.

Exyte will das neue Zentrum in Halle auf einer Bruttogeschossfläche von insgesamt 7400 Quadratmetern, davon 1600 Quadratmeter als Reinraum, in 24 Monaten schlüsselfertig übergeben. „Die Herstellung von Pharmawirkstoffen unterliegt höchsten Standards. Entsprechend hoch sind auch die Anforderungen im Anlagenbau“, sagte Wacker-Biotech-Chefin Melanie Käsmarker.

Boom im Bereich Biopharma

Auch Exyte verfolgt ambitionierte Wachstumsziele: Bis 2027 will das Unternehmen seinen Jahresumsatz auf zehn Milliarden Euro verdoppeln. Biopharma-Anlagen sollen dann einen Umsatzanteil von 15 Prozent erreichen.

Laut OECD-Berechnungen wendeten die Unternehmen in den fünf forschungsintensivsten europäischen Ländern im Jahr 2019 knapp 15 Milliarden Euro für Forschung und Entwicklung im Bereich Biotechnologie auf; davon rund 1,6 Milliarden Euro in Deutschland. In der Folge steigt das Angebot an neuen Erzeugnissen. Nach Berechnungen der Unternehmensberatung BCG und des Branchenverbands VFA Bio betrug der Anteil biopharmazeutischer Produkte am Gesamtmedikamentenmarkt in Deutschland im Jahr 2021 knapp ein Drittel.

Exyte erwirtschaftete im vergangenen Jahr mit weltweit rund 7400 Mitarbeitern einen Umsatz von 4,9 Milliarden Euro. In der Öffentlichkeit ist der Name kaum bekannt, dabei hat das Unternehmen eine lange Tradition: Das 1912 gegründete Unternehmen zählt zu den Pionieren der Reinraumtechnik. In den vergangenen 30 Jahren wechselten die Eigentümer häufig, noch häufiger die Vorstandchefs.

Seit 2009 gehört die Firma dem Österreicher Georg Stumpf. Dieser würde Exyte gern an die Börse bringen. Der jüngste Großauftrag könnte dafür ein wichtiger Schritt sein.

