Pharmakonzern Sinkende Corona-Umsätze trüben letzte Bilanz des scheidenden Roche-Chefs

Severin Schwan muss zu seinem Abschied die Anleger auf rückläufige Geschäfte einstimmen. Sein designierter Nachfolger Thomas Schinecker besetzt erste Topposten neu.

Der langjährige Roche-Chef gibt sein Amt im März auf und wechselt an die Spitze des Verwaltungsrats. (Foto: picture alliance/KEYSTONE) Severin Schwan

Zürich Die Sonderkonjunktur aufgrund der Coronapandemie ist auch für den Schweizer Pharmakonzern Roche beendet: Der scheidende Konzernchef Severin Schwan stimmt die Anleger in diesem Jahr auf sinkende Umsätze im einstelligen Prozentbereich ein. Grund sei ein starker Rückgang der pandemiebedingten Umsätze im Umfang von fünf Milliarden Franken, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Roche gehört etwa zu den Marktführern für Coronatests. Auch der Gewinn pro Aktie werde in ähnlichem Umfang wie der Umsatz sinken, teilte das Unternehmen weiter mit. Dennoch stellt Roche eine steigende Dividende in Aussicht. Die Aktie des Konzerns lag zum Handelsstart am Donnerstag rund ein Prozent im Minus

Schwan zog dennoch eine positive Bilanz für sein letztes Jahr als Konzernchef. „Wir haben im Jahr 2022 gute Ergebnisse erzielt, auch wenn die Nachfrage nach Covid-19-Produkten erwartungsgemäß zurückgegangen ist. Das Diagnostik-Geschäft und unsere neueren Medikamente setzten ihr starkes Wachstum fort.“

Künftiger Roche-Chef Thomas Schinecker besetzt Spitzenposten neu