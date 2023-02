Stahlkonzern Thyssen-Krupp spricht mit Bundesregierung über Zukunft seiner Rüstungstochter

Auf der digitalen Hauptversammlung fordern die Anleger eine Strategie für den Konzernumbau und kritisieren die Dividende. Das Industrieunternehmen wirbt bei Investoren um Geduld.

Wegen der Pandemie fand die Aktionärsversammlung am Freitag bereits zum dritten Mal online statt. (Foto: Reuters) Thyssenkrupp AG in Essen

Düsseldorf Unmittelbar zu Beginn der Hauptversammlung von Thyssen-Krupp korrigierte der Aufsichtsratsvorsitzende Siegfried Russwurm seine Aussage von vor einem Jahr. Der strategische Umbau des Konzerns sei ein Marathon und kein Sprint, hatte er damals gesagt. „Heute muss ich zugeben, dass selbst diese Beschreibung vielleicht zu optimistisch war. Es fühlt sich eher an wie ein Hindernislauf über die Marathondistanz.“

Wegen der Pandemie fand die Aktionärsversammlung am Freitag bereits zum dritten Mal online statt – zum Unmut der Anleger. So erklärte Marc Tüngler, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), dass 87 Prozent von 5000 befragten Aktionären, Institutionellen und Privatanlegern in Europa sich ein hybrides Format oder ein Präsenzveranstaltung wünschten. „Damit Sie eine Orientierung haben, was eigentlich Ihre Aktionäre wünschen,“ sagte Tüngler. Die Anleger würden lieber eine Diskussion von Angesicht zu Angesicht führen.