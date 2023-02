Am Freitag kam der Volkswagen-Aufsichtsrat zusammen, um über die Weichenstellung für die kommenden Jahre zu diskutieren. Dabei geht es traditionell um Investitionen, die Belegung von Werken und Milliarden Euro.

Blume hatte die Planungsrunde von November in den Februar verschoben. (Foto: Reuters) VW-Chef Oliver Blume

Berlin, Düsseldorf Die Planungsrunde zählt im Volkswagen-Konzern traditionell zu den wichtigsten Ereignissen des Jahres. Investitionsvolumen für die Zukunft werden festgezurrt, Werkebelegungen austariert, Milliarden Euro verteilt. An diesem Freitagmittag kam der Aufsichtsrat zusammen, um über die Weichenstellung für die kommenden Jahre zu diskutieren.

Der exakte Zeitpunkt war zunächst unklar gewesen, das Handelsblatt hatte ihn kurz vorab aus mit dem Vorgang vertrauten Kreisen im Konzern erfahren. Am Nachmittag bestätigte Volkswagen, dass das Treffen stattgefunden hat. Im Rahmen der Fünfjahresplanung habe „der Vorstand die Gelegenheit genutzt, alle Projekte und Investitionen zu beleuchten und auf Tragfähigkeit zu prüfen“, hieß es in einer Mitteilung.

Dabei habe VW in den vergangenen Monaten die Produktstrategie des Konzerns geschärft, einen klaren Fahrplan für Software und Plattformen aufgesetzt und die Elektrifizierung seiner Standorte vorangetrieben. Einzelheiten kündigte der Konzern für seine Jahrespressekonferenz am 14. März an. Zu den besprochenen Themen drang zunächst nichts nach außen.

