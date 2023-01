Medienkonzern Ex-WWE-Chef Vince McMahon: Die Rückkehr des Wrestling-Bösewichts

Vor wenigen Monaten erst hat der Patriarch wegen eines Belästigungsskandals sein Amt als CEO ruhen lassen. Nun kehrt er gegen den Willen der Familie in den Vorstand zurück – um die WWE zu verkaufen.

Der heute 77-Jährige war nicht nur CEO der WWE, für seinen Konzern stand er auch immer wieder vor Kamera – als Bösewicht. (Foto: AP) Vince McMahon (Archivbild)

Düsseldorf Vincent Kennedy McMahon, genannt „Vince“, liebt es, den Bösen zu mimen. Über Jahrzehnte hat der heute 77-jährige Familienpatriarch als CEO über den börsennotierten Medienkonzern World Wrestling Entertainment (WWE) geherrscht. Das Geschäftsmodell: Gut austrainierte Frauen und Männer inszenieren akrobatische Schaukämpfe, getrieben von einfachen Geschichten der Guten gegen die Schlechten. Und McMahon oft mittendrin.

2022 beendeten jedoch Enthüllungen des „Wall Street Journal“ seine 40 Jahre an der Spitze des familiengeführten Unternehmens. Der als autoritär geltende Trump-Freund war tatsächlich zum Bösewicht geworden. Die Zeitung brachte mehrere Verdachtsfälle von Fehlverhalten an die Öffentlichkeit: sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, Affären, Schweigegeldzahlungen in Millionenhöhe. Unter anhaltendem Druck zog sich McMahon im Juli 2022 als Chairman und CEO zurück. Jedoch ohne Schuldeingeständnis und weiterhin als größter Anteilseigner.