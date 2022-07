Cedrik Mayer-Klenk Eine schwäbische Firma rüstet Deutschlands Privat-Pools aus – und strebt jetzt an die Spitze Europas

Wie der zweitgrößte Schwimmbecken-Ausrüster des Kontinents mit Übernahmen, energieautarken Pools und der Hilfe eines französischen Beteiligungsunternehmens den Markt aufrollen will.

Mit Wärmepumpen, Solarthermie und Spezialabdeckungen werden Schwimmbäder energieautark. (Foto: CF Group Benelux) Pool-Lösung der CF Group:

Stuttgart Die Schwimmbadbauer haben gut zu tun: Über 30 Grad im Schatten und dauerhaft steigende hohe Temperaturen in Deutschland sowie in ganz Mittel- und Südeuropa beflügeln das Geschäft. Auch die beiden Coronajahre, in denen viele Strandurlaube ausfielen, haben die Nachfrage nach großen Aufstellbecken im eigenen Garten kräftig steigen lassen.

Ein deutsches Familienunternehmen schickt sich dabei an, eine immer bedeutendere Rolle zu spielen. Die CF Group, der zweitgrößte Schwimmbecken-Ausrüster in Europa, übernimmt jetzt die niederländische Starline Group. Auf einen Schlag kommen zwölf Prozent Umsatz hinzu, teilte das in Wendlingen nahe Stuttgart ansässige Unternehmen mit.

„Zusammen mit Starline stoßen wir in eine neue Größenordnung vor“, sagte Cedrik Mayer-Klenk, CEO der CF Group. Der Mittelständler erwartet in diesem Jahr mehr als 400 Millionen Euro Umsatz.