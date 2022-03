Lars Brzoska im Interview „Das ist keine Krise, das ist Krieg“: Jungheinrich-Chef fordert Stopp russischer Energieimporte

Düsseldorf Lars Brzoska, Chef des Intralogistik-Spezialisten Jungheinrich, fordert schärfste Sanktionen gegen Russland, die nicht fallen dürften, „bis dieser Krieg beendet ist und das russische Regime eine Kehrtwende vollzogen hat“. Das sagte der Spitzenmanager im Gespräch mit dem Handelsblatt. „Frieden und Freiheit sind wichtiger als wirtschaftliche Interessen. Deshalb müssen wir die Energieimporte aus Russland jetzt stoppen“, sagte er weiter.

Das 1953 gegründete Familienunternehmen aus Hamburg beschäftigt insgesamt 18.000 Mitarbeitende, davon 600 in Russland und 80 in der Ukraine. Der im MDax gelistete Konzern setzte 2020 weltweit 3,81 Milliarden Euro um. Zuletzt hat das Unternehmen selbst alle Geschäfte mit Russland und Belarus gestoppt. Laut Brzoska sei es noch zu vielen Unternehmen legal möglich, die Geschäftsbeziehungen dorthin aufrechtzuerhalten.

Der Vorstandsvorsitzende begründet seine klare Haltung auch mit den Informationen, die er von seinem Geschäftsführer in der Ukraine erhält. Der Manager versuche jeden Tag, sein Team zu erreichen: Es gehe bei den Anrufen um die Frage, ob die Mitarbeitenden noch leben. „Ich kann Ihnen sagen, wenn Sie solche Gespräche führen, dann ist Ihnen das Geschäft erst einmal egal“, erklärte Brzoska. Entsprechend ist die Arbeit in der Ukraine zum Erliegen gekommen.

Der CEO ärgert sich, dass Jungheinrich die gegen Russland verhängten Sanktionen wirtschaftlich noch nicht zu spüren bekommen hat. Selbst die Abkopplung vom internationalen Zahlungssystem nicht: „Die Swift-Abschaltung wurde hochgejubelt und als schärfstes Schwert gepriesen. Aber weil wir mit den wenigen sanktionierten russischen Banken keine Geschäftsbeziehungen unterhalten, trifft es uns nicht.“

Er fordert von Unternehmenslenkern im Falle eines Kriegs ein anderes Vorgehen als in Krisensituation, vor allem aus ethischer Sicht. Die Unternehmen müssten einen Beitrag leisten und ihre „Hebel nutzen“.

Herr Brzoska, Sie haben einen umfassenden Exportstopp nach Russland und Belarus beschlossen. Sie dürften ohnehin nichts mehr dorthin liefern, oder?

Das ist es ja gerade, wir sind von den Sanktionen so gut wie nicht betroffen. Unsere Branche, die Intralogistik, darf weiter liefern. Und es gibt einfach noch viel zu viele Unternehmen und Branchen, die wie wir fast ohne Einschränkungen liefern oder Dienstleistungen erbringen dürfen. Was wir bislang bei den Sanktionen erleben, reicht bei Weitem nicht aus.

Wenn Sie nicht selbst von den Sanktionen betroffen sind, ist es da nicht wohlfeil, nun härtere Sanktionen zu fordern?

Nein, im Gegenteil. Wir haben uns für einen vollständigen Exportstopp entschieden, obwohl uns keine Sanktionen dazu verpflichten. Wir übernehmen Verantwortung und wollen ein Zeichen setzen. Wir hoffen, dass uns das möglichst viele Unternehmen gleichtun.

Sind Sie auch nicht von der Swift-Abschaltung betroffen?

Nein. Das ist etwas, was mich wirklich ärgert. Die Swift-Abschaltung wurde hochgejubelt und als schärfstes Schwert gepriesen. Aber weil wir mit den wenigen sanktionierten russischen Banken keine Geschäftsbeziehungen unterhalten, trifft es uns nicht. Aus meiner Sicht ist das viel zu kurz gesprungen und inkonsequent. Das ist schließlich keine Krise, das ist Krieg.

Vita Lars Brzoska Der Unternehmer Lars Brzoska führt seit September 2019 den Intralogistikspezialisten Jungheinrich. Der heute 48-Jährige kam bereits 2014 zum Unternehmen. Als promovierter Betriebswirt startete er seine berufliche Karriere bei Gildemeister im Vorstandsbereich. Bei einer Gildemeister-Tochter stieg er zum Geschäftsführer auf, 2010 wechselte er zur Demag Cranes als Direktor Konzernvertrieb. Nach der Integration in den Terex-Konzern war er als Vorstandsmitglied für den Geschäftsbereich Terex Material Handling als Vice President und Managing Director verantwortlich. Das Unternehmen Friedrich Jungheinrich gründete 1953 das Unternehmen, das im Jahr 2020 mit rund 18.000 Mitarbeitenden 3,81 Milliarden Euro Umsatz erzielte. Das im MDax gelistete Familienunternehmen ist in seiner Branche die Nummer drei hinter Mitsubishi und Kion und in 40 Ländern aktiv, auch in Russland und der Ukraine.

Und der fordert von Firmenchefs ein ganz anderes Vorgehen?

Ja. Wir brauchen die schärfsten Sanktionen, die auch nicht fallen dürfen, bis dieser Krieg beendet ist und das russische Regime eine Kehrtwende vollzogen hat. Die Wirtschaft, also wir, müssen unseren Beitrag leisten und unsere Hebel nutzen. Allerdings ist der allergrößte Hebel der Importstopp von russischem Öl und Gas. Da ist jetzt die Politik gefragt.

Und Sie würden dafür hohe Energiepreise in Kauf nehmen?

Russland muss die größte Geldquelle abgedreht werden, die diesen Krieg finanziert. Auch wenn das für uns mit hohen Kosten verbunden ist – bei den Unternehmen und bei den Bürgern. Angesichts dessen, was die Menschen in der Ukraine gerade durchmachen müssen, ist das ein vergleichsweise kleines Opfer.

Womit wird Jungheinrich versorgt?

Selbstverständlich sind wir bei Jungheinrich wie alle auch auf Öl und Gas angewiesen, nicht nur zum Heizen. Alternativen zu russischem Öl und Gas würde ich sehr begrüßen.

Wie stark sind Sie von den steigenden Energiekosten betroffen?

Der Großteil unserer Produkte besteht zu einem hohen Anteil aus Stahl, dessen Herstellung sehr energieintensiv ist. Mit den enormen Energiekostensteigerungen erhöhen sich natürlich auch die Herstellkosten.

Fühlen Sie sich allein mit Ihrer Meinung zu den Sanktionen?

Nein, es haben viele andere Unternehmen gleichermaßen reagiert. Denn was ist die Alternative? Wir dürfen es nicht zulassen, dass Russland am Ende siegreich ist. Dies wäre fatal für die Ukraine und für Europa und ein verhängnisvolles Zeichen in die Welt.

Hat die Bundesregierung aus Ihrer Sicht zu spät oder falsch gehandelt?

Was ich beschämend finde, ist der fehlende Mut, die fehlende Konsequenz und die fehlende Geschwindigkeit. Ich habe diese Regierung ja auch gewählt. Aber sie hat gehadert – erst bei den Waffenlieferungen und dann mit den Sanktionen. Jetzt bin ich froh, dass die Konsequenzen gezogen werden. Wir diskutieren hierzulande häufig viel zu lange und reagieren zu zaghaft. Man macht schärfere Sanktionen vom weiteren Verlauf des Krieges abhängig. Nur, was soll denn jetzt noch schlimmer werden? Deutschland und Europa müssen alle Register ziehen, um den Druck auf Russland zu erhöhen.

„Die Angst vor wirtschaftlichem Schaden und dass in Deutschland vieles stillstehen könnte, ist immer noch existent.“

Was fordern Sie von anderen Unternehmen?

Der russische Präsident spekuliert auf die Uneinigkeit und die Angst. Der Westen ist zwar mittlerweile geeint, aber die Angst vor wirtschaftlichem Schaden und dass in Deutschland vieles stillstehen könnte, ist immer noch existent. Angst ist aber ein schlechter Ratgeber. Frieden und Freiheit sind wichtiger als wirtschaftliche Interessen. Deshalb müssen wir die Energieimporte aus Russland jetzt stoppen. Die Alternative ist, dass wir den Krieg eines totalitären Staates gegen ein souveränes und demokratisches Nachbarland finanzieren.

Sie haben auch eine Vertriebs- und Serviceeinheit in der Ukraine mit 80 Kolleginnen und Kollegen, was wissen Sie von ihnen?

Den Mitarbeitenden sowie ihren Familien in der Ukraine gilt unsere größte Sorge. Wir stehen mit dem ukrainischen Geschäftsführer in täglichem Kontakt. Jeden Tag versucht er, sein Team zu erreichen, das Geschäft ist mittlerweile zum Erliegen gekommen. Es geht bei den Anrufen um die Frage, ob sie noch leben oder nicht. Können Sie sich das vorstellen?

Wie sieht Ihre Gedankenlage in diesen Situationen aus?

Ich kann Ihnen sagen, wenn Sie solche Gespräche führen, dann ist Ihnen das Geschäft erst einmal egal. Wir können als Unternehmen leider nicht viel mehr tun, als die Kolleginnen und Kollegen selbstverständlich weiterzubezahlen und Hilfe zu organisieren. Unsere Niederlassungen in den osteuropäischen Nachbarländern sind hier sehr engagiert. Auf Konzernebene haben wir eine finanzielle Soforthilfe bereitgestellt und jetzt eine Spendenaktion gestartet. Jeder Euro, den unsere Mitarbeitenden spenden, wird vom Unternehmen verdoppelt. Gerade sind wir dabei, Unterkünfte für Angehörige von ukrainischen Mitarbeitenden zu organisieren.

Der Mittelständler hat alle Geschäfte mit Russland und Belarus eingestellt. Dem CEO gehen die Sanktionen des Westens nicht weit genug – oder sie sind nicht effizient genug. (Foto: dpa) Fertigung bei Jungheinrich

Wenn Sie jetzt nichts mehr nach Russland liefern, was passiert nun mit Ihren 600 russischen Mitarbeitenden, die im Vertrieb und im Service arbeiten?

Wir haben auch hier täglich Kontakt und unserer russischen Mannschaft Unterstützung zugesagt.

Werden Sie die Mitarbeiter dann entlassen müssen?

Wir versuchen, unsere russische Belegschaft zu unterstützen. Aber die Einschnitte, die wir richtigerweise vollziehen, treffen diese Einheit spürbar. Sie erleidet ohne Frage einen deutlichen wirtschaftlichen Schaden. Wir arbeiten an verschiedenen Szenarien, die vom weiteren Verlauf des Krieges abhängig sind.

Welche Rolle spielen die Eigentümerfamilien bei Ihrer Entscheidung?

Wir haben unsere Entscheidung wie immer in enger Abstimmung mit dem Aufsichtsrat getroffen und bekommen auch die volle Unterstützung der Gesellschafterfamilien.

Viele Unternehmer treibt inzwischen auch der Blick nach China um.

Aktuell sind wir noch abhängig von China. Beispielsweise weil das Land einer der größten Lieferanten von Lithium-Ionen-Batteriezellen ist. Wir orientieren uns da auch in andere Richtungen und müssen die Beschaffung auf eine breitere Basis stellen. Klar ist, dass Europa bislang noch nicht gut genug aufgestellt ist.

Herr Brzoska, vielen Dank für das Interview.

