Marie-Christine Ostermann führt den Verband als erste Frau. Im Interview geht sie hart mit der Politik der Ampelregierung ins Gericht – und kritisiert die hohe Auszeichnung für Angela Merkel.

Die 45-Jährige ist neue Vorsitzende des Verbands Die Familienunternehmer. (Foto: Die Familienunternehmer) Marie-Christine Ostermann

Düsseldorf Marie-Christine Ostermann geht zum Auftakt ihrer Präsidentschaft des Bundesverbands Die Familienunternehmer mit der Politik der Bundesregierung hart ins Gericht. „Deutschland ist international nicht mehr wettbewerbsfähig. Wir brauchen eine andere Politik für Deutschland“, sagte Ostermann dem Handelsblatt.

„Wir brauchen Politiker, die sich etwas trauen, die uns in die Zukunft führen und nicht nur Krisen managen“, sagte die Unternehmerin. Deutschland benötige eine Führung, die zu den Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft zurückkehre. Ostermann trat 2013 in die FDP ein, will ihre Mitgliedschaft nun aber ruhen lassen.

Die 45-Jährige, die in vierter Generation den Lebensmittelgroßhändler Rullko in Hamm in Westfalen führt, wurde an diesem Freitag an die Spitze des einflussreichen Unternehmerverbands gewählt. Dieser vertritt eigenen Angaben zufolge die wirtschaftspolitischen Interessen von 180.000 Familienunternehmern in Deutschland, die acht Millionen sozialversicherungspflichtige Mitarbeiter beschäftigen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen