Umstrittener Financier Er kaufte die zweitgrößte Airline von Indien, doch Milliardär soll er nur auf dem Papier gewesen sein

Die indische Jet Airways war mal eine stolze Fluggesellschaft und geriet in Schieflage. Dann kam Florian Fritsch und präsentierte sich als reicher Retter. Nun droht die Sanierung zu platzen.

Seit Jahren beschäftigen Konflikte des Investors mit seinen Geschäftspartnern die deutschen Gerichte. Nun ermitteln auch Behörden in Liechtenstein, Österreich und der Schweiz. (Foto: Wikipedia) Florian Fritsch

Zürich, Berlin, Düsseldorf Die Gläubiger von Jet Airways wollten Sicherheit. Der in Indien kaum bekannte deutsche Risikokapitalgeber Florian Fritsch sollte seine Finanzkraft nachweisen, bevor er die größte private Fluggesellschaft des Subkontinents aus der Insolvenz übernehmen durfte. Ende September 2020 ging ein Schreiben im indischen Generalkonsulat in München ein, das Fritsch als Milliardär auswies. Wenig später erhielt er zusammen mit einem indischen Co-Investor den Zuschlag.

Zwei Jahre später steht der 100-Millionen-Dollar-Deal auf der Kippe. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, die Gläubiger könnten bereits am Dienstag die Liquidation der Airline beantragen. Sie wunderten sich, warum die Sanierung kaum vorankomme. Dokumente, die dem Handelsblatt vorliegen, lassen einen Grund erahnen.

„To whom it may concern!“ eröffnete Rechtsanwalt Nikolaus Prinz zu Waldeck von der Kanzlei Friedlein aus München jenes Schreiben, das beim indischen Konsulat einging. Er arbeite mit Fritsch seit 2005 und könne die Quellen des Reichtums nach „bestem Wissen“ bestätigen.