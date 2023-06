25 Jahre Quittenbaum Kunstauktionen Der Markt für Design – Immer in Bewegung

Als Askan Quittenbaum vor 25 Jahren sein gleichnamiges Auktionshaus gründete, wurde noch Art Déco und Jugendstil gesammelt. Heute begeistert man sich für originelles Design der 1990er-Jahre.

Die Kunststoff-Bodenleuchten von Cesare Casati und Carlo Emanuele sind Klassiker des italienischen Designs. (Foto: Quittenbaum) „Pillola“

München Es muss nicht immer Bauhaus sein. Das weiß auch Designspezialist Askan Quittenbaum, Inhaber des gleichnamigen Auktionshauses in München. Als Highlight seiner Auktion „Schools of Design“ am 27. Juni nennt er nach Henry van de Veldes auf 15.000 Euro taxierten „Havana“-Stuhl von 1897 erstaunlicherweise gleich ein Paar mintgrüne, surreal-vegetativ anmutende „W.W. Hocker“ von Philippe Starck. Die Taxe für die fantasievollen Hocker liegt bei 6000 bis 7000 Euro.

„Das Design der 1990er-Jahre ist derzeit im Kommen“, sagt der Auktionator im Gespräch mit dem Handelsblatt. Zwischen Gaetano Pesces radikal antiästhetischem „Pratt Chair“ von 1984 und Serge Mouilles Fünfzigerjahre-Lampe „Trépied“ zur Taxe von 6000 Euro sind die W.W. Hocker von 1990 nicht das einzige Angebot aus diesem originalitätssüchtigen und kreativen Jahrzehnt.