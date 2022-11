Alte Meister Auktion in Wien: Rekordzuschlag für Madonnenbild

Das Dorotheum in Wien erzielt für ein Gemälde des Venezianers Giovanni Bellini ein Mehrfaches des Schätzwerts. Andere Hochkaräter bleiben liegen.

Die Madonna mit Kind wurde von einem Telefonbieter von geschätzten 250.000 bis 350.000 Euro auf 1.402.500 Euro (mit Gebühren und Steuer) gehoben. (Foto: Dorotheum) Giovanni Bellini

Wien Die Geschichte des Ölgemäldes „Madonna mit Kind“ ist etwas verzwickt. Laut aktuellem Forschungsstand schuf es der Venezianer Giovanni Bellini (1430–1516) mit einem Gehilfen. Denn es gibt eine zweite Fassung davon. So vermuteten einst manche Forscher irrtümlich hinter zwei Werken bloß eines. Kein Wunder, dass die Zuschreibungen variierten. Die einen hielten es für ein hundertprozentig eigenhändiges Gemälde, die anderen für eine Werkstattkopie.

Vorigen Mittwoch sorgte das Gemälde im ersten Teil der Altmeister-Auktion des Wiener Dorotheums für eine Überraschung, entfernte es sich doch rasant von seinem Schätzwert, der bei 250.000 bis 350.000 Euro gelegen war. Ein Telefonbieter machte schließlich das Rennen mit 1.402.500 Euro (inklusive Gebühren und Steuer).

Der Bellini war in diesem Jahr der zweite Millionenzuschlag in einer Altmeister-Auktion des Dorotheums. Am 11. Mai hatte Tizians „Büßende Magdalena“ 4,8 Millionen Euro erzielt.