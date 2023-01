Auktion in New York Rekordzuschlag für ein Renaissance-Porträt

Marktfrische Altmeister sind die Gewinner von Sotheby's Altmeisterauktionen in New York. Am heftigsten wird um Bronzinos Porträt eines jungen Mannes gerungen.

Das in seinen Details erstaunlich gut erhaltene Gemälde von etwa 1520 war einem Saalbieter den Rekordpreis von 10,7 Millionen Dollar wert. Die Taxe hatte bei 3 bis 5 Millionen Dollar netto gelegen. (Foto: Sotheby's) Agnolo di Cosimo, genannt Bronzino

New York Sotheby’s nahm am Donnerstagmorgen (26.1.) für 51 Altmeistergemälde in New York 86,59 Millionen Dollar brutto ein. Das Spitzenlos der Woche, Peter Paul Rubens“ frühe vielfigurige Komposition „Das Haupt des Heiligen Johannes des Täufers wird Salome überreicht“, war allerdings für fast ein Drittel der Gesamteinnahmen verantwortlich.

Christopher Apostle, Leiter der Abteilung Old Master Paintings in New York, sicherte sie für seinen Kunden bei netto 23,5 Millionen Dollar, unter der Mindesterwartung von 25 Millionen Dollar. Mit Aufgeld werden 26,93 Millionen Dollar geschuldet.

Anschließend begeisterte sich derselbe Bieter noch für die „Dornenkrönung Christi“ (um 1614), einem frühen Werk von Valentin de Boulogne, dem begabtesten französischen Nachfolger Caravaggios. Hier blieben die bewilligten 4,89 Millionen Dollar inklusive Aufgeld unter dem Einstandspreis von 5,2 Millionen Dollar, den Einlieferer Mark Fisch im Januar 2016 in New York berappt hatte.