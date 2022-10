Auktion in Warschau Einflussreiche Sammlerin stößt Kunst von Männern ab

Die in der Schweiz lebende Sammlerin Grażyna Kulczyk nutzt ihre Marktmacht und restrukturiert ihre Sammlung. Sie lässt Kunst von Männern versteigern, um ausschließlich Künstlerinnen zu unterstützen.

„Ich möchte Frauen die Stimme geben, die sie verdienen“, sagt die Sammlerin Grażyna Kulczyk. Deshalb lässt sie 200 Werke von Männern aus ihrer Kollektion versteigern. (Foto: Pawel Bobrowski) Vorbesichtigung im Auktionshaus Desa Unicum in Warschau

Zürich Die aus Poznan in Polen stammende Sammlerin Grażyna Kulczyk, die im schweizerischen Susch ein bemerkenswertes Privatmuseum betreibt, trennt sich von fast 200 Werken. Die Auktionen finden vom 18. bis 20. Oktober im Auktionshaus Desa Unicum in Warschau statt. Werke von männlichen Künstlern werden versteigert, weil sich Kulczyk zu 100 Prozent auf Kunst von Frauen konzentrieren möchte.

„Ich habe das Gefühl, dass Frauen in der Kunst, wie in vielen anderen Bereichen, einen viel schwierigeren Start- und Karriereweg hatten und haben. Die Unterschätzung von Frauen verzerrt das Bild der Geschichte. Das ist in allen anderen Bereichen so: Politik, Wirtschaft, Wissenschaft. Ich glaube, das muss geändert werden“, sagt die Geschäftsfrau, die immer wieder als reichste Frau Polens bezeichnet wird.

„Und da Kunst das Stück Realität ist, das ich beeinflussen kann, werde ich es tun“, ergänzt Kulczyk. „Ich möchte Frauen die Stimme geben, die sie verdienen.“