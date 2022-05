Auktionen in New York Investments in großartige Kunst

Sotheby’s Versteigerungen aktueller Kunst haben am Donnerstagabend 283,4 Millionen Dollar eingespielt. Rekorde gab es für etliche Künstlerinnen.

Es wird wieder live geboten. Rechts außen hängt das Großformat "Night Fell Upon Us Up On Us" von Christina Quarles. Es kostete am Ende 4,5 Millionen Dollar. Quelle: Sotheby's Sotheby's Auktion "The Now"

New York Die Lust auf Kunst ist unter wohlhabenden und sehr reichen Sammlern ungebrochen. Sotheby’s erzielte mit seinem Format „The Now“ für ganz junge Kunst Donnerstagabend in New York 72,9 Millionen Dollar Umsatz. Die Vorab-Schätzung hatte zwischen 35,9 und 51,9 Millionen Dollar gelegen. Auch nach zwei Wochen ungebremsten Einkaufens konnte das Haus die Zeitgenossen sehr gut absetzen. Da alle 23 Lose verkauft werden konnte, spricht die Szene von einem „White-Glove“-Sale.

Erfolgreich und ganz im Trend liegend setzte Sotheby’s auf eine Schar junger Künstlerinnen. Von einer ganzen Lawine von Geboten wurde das besonders gelungene Großformat „Night Fell Upon Us Up On Us“ von 2019 des Christina Quarles verfolgt. Der kalifornische Superstar wird seit einem Jahr von der Großgalerie Hauser & Wirth vertreten. Durch ihren Auftritt in der Biennale-Schau von Cecilia Alemani ist sie auch in Europa in den Focus gerückt. Ihr neuer Bestpreis liegt nun bei 4,5 Millionen Dollar.