Ausstellungen in Marseille Ghada Amer: Die Stimme der Revolutionärin

Marseille ehrt die aus Ägypten stammende Künstlerin Ghada Amer mit vier parallelen Ausstellungen und der französischen Staatsbürgerschaft.

2020 entstand mit Pinsel und Stickgarn das Selbstporträt in Schwarzweiß. (Foto: Lepkowski Studios; Ghada Amer) Ghada Amer „Self-Portrait In Black And White“

Marseille Wären da nur die schwarz umrandeten Augen und die etwas lange Nase von Ghada Amer, könnte man an Nofretete denken. Das dunkle, krause Haar der in Ägypten geborenen Künstlerin deutet jedoch auf eine Querdenkerin hin, eine feministische Kämpferin für die rechtliche und sexuelle Freiheit aller Frauen. Damit sind insbesondere jene Frauen gemeint, die in Ländern leben, in denen die Religion ihr Leben radikal einschränkt.

Die Stadt Marseille hat Ghada Amer vier Ausstellungen gleichzeitig ausgerichtet. Sie berücksichtigen alle Aspekte ihres dreißigjährigen Schaffens.

Ghada Amer wurde 1963 in Kairo geboren und kam mit elf Jahren nach Nizza. Dort begann sie ihre Kunstausbildung, die sie an der Pariser Kunstakademie fortsetzte. Ihr Eindruck, als Frau wäre es unmöglich, in Frankreich als Malerin Karriere zu machen, trieb sie 1996 nach New York.