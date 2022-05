Musée d’art et d’histoire in Genf Wenn der Gast die Museumssammlung neu sortiert

Das Kunst- und Geschichtsmuseum von Genf gab dem Kurator Jean-Hubert Martin freie Hand, die Schausammlung neu zu hängen. Der Franzose schuf Konstellationen zum Schmunzeln und Nachdenken.

In der Sektion über die Lebensbedingungen des Menschen trifft die Skulptur „Denker“ von Auguste Rodin auf Ferdinand Hodlers „Philosophischen Arbeiter“. (Foto: J. Gremaud; Musée d’art et d’histoire de Genève, photo) „Condition humaine“

Genf „Schauen, das ist das Wichtigste in dieser Schau“, sagt der Ausstellungsmacher Jean-Hubert Martin. Was so humorvoll wie didaktisch klingt, ist eine gern übersehene Tatsache. Die meisten Besucher blicken nur Sekunden auf ein Objekt. Das will der Franzose ändern.

Martin bekam „carte blanche“, also freie Hand, keine Vorgaben. Der Kurator hat die weit gefächerten Bestände des Genfer Musée d’art et d’histoire, des Kunst- und Geschichtsmuseums, aufbereitet mit dem frischen Blick des außenstehenden Gastes.

Der programmatische Titel der Schau heißt deshalb auch „Urteilen Sie selbst“. Jean-Hubert Martin ist auch in Deutschland bekannt. Er leitete sieben Jahre das Museum Kunstpalast in Düsseldorf.