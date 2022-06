„Entartete Kunst“ Heimkehr nach 85 Jahren: Ein Stillleben von Corinth kehrt nach Düsseldorf zurück

Die städtischen Kunstsammlungen von Düsseldorf freuen sich über die Rückkehr eines einstmals beschlagnahmten Blumenstilllebens von Corinth.

Das Stillleben kehrt nach bewegter Geschichte in das Kunstmuseum der Stadt Düsseldorf zurück. (Foto: Kunstpalast Düsseldorf) Lovis Corinth

Düsseldorf „Das Bild muss zurück nach Düsseldorf.“ Diesen spontanen Impuls konnte der Kunsthändler Marco Pesarese Anfang dieser Woche erfolgreich umsetzen. Das „Blumenstillleben mit Flieder und Anemonen“ von Lovis Corinth kehrte 85 Jahre nach der Beschlagnahmung in der Aktion „Entartete Kunst“ in den Kunstpalast nach Düsseldorf zurück.

Das in Corinths Todesjahr expressiv gemalte Spätwerk war bereits 1925 vom damaligen Direktor Karl Koetschau für die Städtische Kunstsammlung Düsseldorf erworben worden. 1939 ersteigerte der Deutsch-Schweizer Waffenproduzent Emil Bührle das Stillleben in der Galerie Fischer in Luzern. Seitdem befand es sich in dessen Kunstsammlung beziehungsweise der seiner Nachfahren. Es zählte immer zum Privatbesitz und nicht zur Stiftung, die heute im Kunsthaus Zürich präsentiert wird.

Der 2021 von Lukas Gloor vorgelegte Gesamtkatalog „Die Sammlung Emil Bührle“ verzeichnet diesen Privatbesitz explizit und beziffert den Kaufpreis von 1939 mit „CHF 6000“.