 Kunstmesse: Die „Frieze“ schluckt die Konkurrenz

Die Kunstmesse „Frieze“ übernimmt die beiden traditionsreichen amerikanischen Messen „Armory Show“ und „Expo Chicago“.

Die Kunstmesse „Frieze“ entledigt sich mit dem Kauf der „Armory Show“ und der „Expo Chicago“ der amerikanischen Konkurrenz. (Foto: Frieze) Der Coup der Frieze

Wiesbaden Die Kunstmesse „Frieze“ greift nach den Sternen. Mit der „Armory Show“ in New York und der „Expo Chicago“ verleibt sich das Kunstmessen-Imperium des Unterhaltungs- und Eventkonzerns Endeavor laut einer Pressemitteilung zwei mittelgroße Wettbewerber in den USA ein.

Die traditionsreichen Messen haben für den US-Markt große Bedeutung. In New York stand die Frieze, die 2003 in London und hier 2012 erstmals stattfand, in direkter Konkurrenz zur 1994 gegründeten Armory Show. Sie gilt nach wie vor als Platzhirsch, steht jedoch seit Jahren durch ihren Eigentümer Merchandise Mart zum Verkauf.

Die Expo Chicago trat 2012 die Nachfolge der „Art Chicago“ an. Die Markennamen sollen erhalten bleiben, und die amtierenden Direktoren Nicole Berry (Armory) und Tony Karman jeweils ihre Messe weiterführen.

