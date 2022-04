Malerei der Aborigines Museum Fünf Kontinente: Archaisches aus Australiens Norden

Die Sammlung Plewig konzentriert sich auf die Rindenbilder der australischen Aborigines. Sie gehört nun zum „Museum Fünf Kontinente“ in München.

Der Dermatologe begeistert sich seit vielen Jahrzehnten für die Rindenmalerei der Indigenen aus dem Norden Australiens. (Foto: privat) Gerd Plewig

München Hervorragende Kollektionen entstehen jenseits des Mainstreams. Als sich die meisten Sammler vor zwanzig, dreißig Jahren für die bunten, Punkt für Punkt gesetzten Traumpfad-Gemälde der Aborigines begeisterten, war der Münchner Dermatologe Gerd Plewig bereits mit ganzer Überzeugung den sogenannten Bark Paintings der Indigenen aus dem Norden Australiens verfallen. Sie stellen ihre Landschaften, Tiere und Mythen mit erdigen Pigmenten auf Eukalyptusrinde dar.

Ein rostrotes Känguru-Bild des heute hochgehandelten Dick Nguleingulei Murrumurru war die Initialzündung zu Plewigs hochkarätiger Sammlung, die nun zum Bestand des Museum Fünf Kontinente gehört. „Als ich das Bild 1969 im Schaufenster einer Galerie in Sydney sah, war ich emotional so berührt wie beim Anblick einer schönen Frau“, erzählt Gerd Plewig dem Handelsblatt vor Eröffnung der Ausstellung „Inspiriert vom Land“. Im Münchner ethnologischen Museum ist seine Sammlung bis September in all ihren Facetten erstmals zu sehen.