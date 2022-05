Zweite Auktion nach Scheidungskrieg Sammlung Macklowe verfehlt nur knapp die Marke von einer Milliarde Dollar

Der zweite Teil mit Kunst von Harry und Linda Macklowe spielt 246,1 Millionen Dollar ein. Mit dem Gesamtergebnis nahe einer Milliarde hat Sotheby’s Marktgeschichte geschrieben.

Auktionator Oliver Barker nimmt über sechs Millionen Dollar ein für das Gemälde "Wannen" von Sigmar Polke direkt hinter ihm. Quelle: Sotehby's (Foto: Sotheby's) Live-Auktion bei Sotheby's

New York Der New Yorker Immobilienentwickler Harry Macklowe und seine Ex-Frau Linda haben in 65 Jahren eine legendäre Blue Chip-Sammlung zeitgenössischer Kunst zusammengetragen. Deren zweiter Teil addierte mit 30 Losen am Montagabend bei Sotheby’s in New York 246,1 Millionen Dollar zu den bereits im November eingenommenen 676.1 Millionen Dollar für 35 substanziellere Werke.

Mit der Gesamtbewertung von 922,2 Millionen Dollar schrammt die Sammlung damit zwar haarscharf an der erhofften Milliardenmarke vorbei, macht aber trotzdem Kunstmarktgeschichte. Denn sie ist die wertvollste je versteigerte Sammlung. Ihr Erlös liegt deutlich über den 835,1 Millionen Dollar, die Christie’s 2018 für die Rockefeller-Sammlung hatte einnehmen können.